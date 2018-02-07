Вдова Игоря Сорина рассказала о последних днях жизни певца

Прошло 19 лет со дня смерти певца, бывшего солиста группы "Иванушки International Игоря Сорина.

Вдова артиста Александра Черникова впервые заговорила об Игоре публично.

Александра стала участницей программы "На самом деле" вместе с участниками коллектива Андреем Апполоновым-Григорьевым и Кириллом Андреевым. По словам Черниковой, Игорь Сорин "периодически был в эйфории, периодически в очень подавленном состоянии. Как она считает, "на тот момент его представления были одни, а реальность – другая", - сообщает teleprogramma.pro.

Игорь Сорин ушел "Иванушек", выбрав сольную карьеру. "Он надеялся, что сразу произойдет нечто важное в жизни. А был период молчания и затишья», — отметила Александра Черникова.

В день гибели Сорина его возлюбленной рядом с ним не было. Гражданской жене певца позвонили утром и сообщили, что Игорь в больнице.

Напомним, когда Сорин ушел из "Иванушек", в группу взяли певца Олега Яковлева. Артист скончался минувшим летом в возрасте 47 лет.