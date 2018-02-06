Дочь Даны Борисовой спустила в унитаз 700 тыс рублей и пыталась утопить паспорта

Дана Борисова никак не может разобраться со своим мужем и наладить отношения с дочерью. Пока теледива проходила курс реабилитации в Таиланде, где боролась с алкогольной и наркотической зависимостями, семья ее бывшего мужа оказывала психологическое давление на ее 10-летнюю дочь Полину. Как считает Борисова, они настроили девочку против матери.

"Она меня ни разу за это время мамой не назвала, а говорит просто "эй, ты", – чуть ли не плачет знаменитая блондинка. – А при встрече Полина вцепилась мне в голову и вырвала клок волос, потом хотела порвать новую шубу. Кроме того, Полина спустила в унитаз 700 тысяч рублей и пыталась утопить там два мои паспорта, которые я, к счастью, успела выловить и теперь сушу Бить маму – это же вообще дикость".

Сама Дана Борисова не в состоянии справиться с ситуацией и готова обратиться за помощью к специалистам. Она считает, что с безумным поведением дочери и ее неадекватным отношением помочь могут только психологи. Она нашла психотерапевта, которая работала в социальных приютах и готова за семь сеансов помочь звезде выстроить отношения с дочерью, но бывший муж Борисовой не пускает ребенка к врачам, считая, что с девочкой все в порядке.

В свою очередь отец Полины - Максим Аксенов хочет вывезти дочь на отдых за рубеж, но тут Дана принципиально не дает своего согласия и не подписывает доверенность. "Пусть он позволит отвести Полину к психологу, причем без его присутствия, тогда и я дам разрешение на выезд дочери за рубеж", – заявила она. Пока экс-супруги никак не могут договориться., пишут Dni.Ru.