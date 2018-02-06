Максиму Галкину не нравятся концертные костюмы Валерия Леонтьева и он грубо высмеял певца. В одном из своих номеров юморист заявил: «Я смотрю на него: в сосках какие-то крючки, вот тут сетка, в пупке бриллиант, здесь золотая ракушка пристрочена».

За "даму в возрасте" приняли Валерия Леонтьева пользователи Сети

Свое мнение Максим Галкин озвучил на выступлении в Ростове-на-Дону, чем в общем-то вызвал одобрение даже у фанатов знаменитого певца, пишет vistanews.

Поклонники Валерия Леонтьева давно сетуют на его внешний вид, намекая, что он давно уже стал похож не на экстравагантного певца, а на дешевого трансвестита. Сам же Леонтьев вовсе не обращает внимания на критику, поступает так как считает нужным и, как считают пользователи сети, «с годами артист все более и более оголяется»

А недавно подписчики Филиппа Киркорова на совместом фото двух звезд, вообще приняли Леонтьева за «даму в возрасте».