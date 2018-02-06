Третья жена Дмитрия Тарасова рассказала о причинах столь быстрого венчания

Новоиспеченная жена российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия рассказала о причинах столь быстрого венчания. Молодой женщине надоели домыслы и слухи, которые ходят в социальных сетях.

Модель подчеркнула, что в православной церкви не принято венчаться по каким-либо надуманным условиям, например, после десяти лет крепкого брака. Анастасия Тарасова заметила, что правила, о которых говорят некоторые интернет-активисты, являются новомодными и не имеют ничего общего с многовековыми религиозными традициями, которые направлены на то, чтобы люди стали мужем и женой перед Богом, передает портал teleprogramma.pro.

Отметим, что третья жена Тарасова до сих пор не комментирует предположения поклонников о своей беременности.