Снимок Дмитрия Шепелева в больнице привел поклонников в недоумение

Телеведущий Дмитрий Шепелев накануне опубликовал на своей страничке в социальной сети фотографию, которая привела его поклонников в недоумение. На снимке мужчина запечатлен в стенах больницы.

Более того, на телеведущем были одноразовые халат и шапочка, которые обычно просят надеть посетителей в роддомах. Фанаты не исключают, что Шепелев действительно присутствовал на родах, однако решил не афишировать пополнение в семье, передает "7 Дней". Многие решили поздравить знаменитость и пожелать ему счастья.

Ряд фолловеров, однако, высказал другое мнение – вероятно, столь нестандартный образ Дмитрий примерил в рамках участия в одном из новых проектов.