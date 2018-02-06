Снимок Дмитрия Шепелева в больнице привел поклонников в недоумение
6 февраля 2018, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущий Дмитрий Шепелев накануне опубликовал на своей страничке в социальной сети фотографию, которая привела его поклонников в недоумение. На снимке мужчина запечатлен в стенах больницы.
Более того, на телеведущем были одноразовые халат и шапочка, которые обычно просят надеть посетителей в роддомах. Фанаты не исключают, что Шепелев действительно присутствовал на родах, однако решил не афишировать пополнение в семье, передает "7 Дней". Многие решили поздравить знаменитость и пожелать ему счастья.
Ряд фолловеров, однако, высказал другое мнение – вероятно, столь нестандартный образ Дмитрий примерил в рамках участия в одном из новых проектов.