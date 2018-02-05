Битва титанов: бывшие жены Армена Джигарханяна встретились на ток-шоу

В понедельник две бывшие супруги актера и режиссера Армена Джигарханяна впервые встретились лицом к лицу. Татьяна Власова и Виталина Цымбалюк-Романовская были не слишком довольны вынужденной беседой.

Татьяна Сергеевна, едва войдя в студию ток-шоу "Пусть говорят", заявила, что никогда не простит "беленькому существу" своего одиночества. Виталина, однако, заявила в ответ, что отнюдь не виновата в расставании Армена Борисовича с женой, более того, пианистка уверена, что Власова сама бросила супруга.

Цымбалюк-Романовская настаивала, что не разбивала семью и не жаловалась, когда деятель кино дважды в год летал к официальной жене в США. Татьяна Власова в свою очередь припомнила, что перед ее приездами в Москву Виталина собирала чемоданы и спешно уезжала из квартиры Джигарханяна – ей об этом рассказывали соседи.

После этого выпада пианистка не выдержала и заявила, что ее "соперница" родила ребенка вне брака, а затем влюбилась в Армена Борисовича и сбежала с ним, оставив сына.

Женщины в итоге так и не пришли к единому знаменателю и в течение всей передачи старательно игнорировали друг друга.