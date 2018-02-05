Дмитрию Маликову не нравится имя, которое жена придумала новорожденному сыну

Поклонники четы Маликовых были удивлены, узнав, что Дмитрий и Елена не пришли к согласию в ходе выбора имени для новорожденного сына. Музыканту не понравился вариант, который предложила супруга.

На днях на своей страничке в социальной сети Twitter Дмитрий попросил у подписчиков совета – он хотел узнать, что делать, если жене нравится имя Аполлон. Фанаты были удивлены и попытались узнать, почему Елена хочет назвать малыша именно так. Многие и вовсе расстроились из-за того, что имя наследнику выбирает супруга артиста, а не он сам. Оригиналы порекомендовали мужчине со своей стороны предложить следующие варианты: Союз, Салют-7, Ким или Буран.

Не исключено, однако, что Маликов просто пошутил, поскольку периодически на его интернет-страничках появляются забавные посты.