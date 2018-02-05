Поклонники были невероятно удивлены, недавно увидев солистку группы "Непара" Викторию Талышинскую на телеэкране. Дело в том, что знаменитость довольно сильно поправилась и очень изменилась внешне.

Согласно последней информации, певица набрала лишние килограммы в 2016 году, когда ждала ребенка. Оказалось, что в этот период она постоянно ела шоколадную пасту на ночь и не могла заснуть без сладостей, передает "7 Дней".

После появления на свет дочери Талышинская не переживала из-за округлившейся фигуры, однако через полгода приняла решение начать худеть. Знаменитость призналась, что ограничивает себя в еде и занимается спортом, однако полностью вернуться в форму пока не может.

Отметим, что фанаты группы "Непара" обожают своих кумиров по-прежнему и посещают их концерты.