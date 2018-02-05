Мария Кожевникова объяснила, почему стремится похудеть до заветных цифр

Актриса Мария Кожевникова - мама троих сыновей. Во время каждой беременности Мария поправлялась, а после родов стремилась похудеть. Поклонники актрисы считают, что она выглядит шикарно. Но ей самой хочется избавиться от лишних, по ее мнению, килограммов.

У Кожевниковой есть планка - 53 килограмма. Актриса считает, что худеть необходимо не только доя красоты. Главное - комфортно себя чувствовать.

На церемонии вручения премии "Золотой орел" Мария Кожевникова появилась в черном облегающем платье, которое подчеркивало все округлости ее тела, сообщает teleprogramma.pro. Мария выложила Инстаграм фото и написала, что еще не пришла к своим желаемым 53 кг. И добавила: "Я все равно решила быть благодарна своему телу за сыновей и подчеркнуть его! Женщина в любом весе прекрасна, если она счастлива!"

А другое фото подписала: "Сдаюсь! Вы меня убедили! Я прекрасна. Но худеть буду не для эстетики, а для физического комфорта, ведь согласитесь, у каждого есть свои заветные цифры на весах".

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)Янв 30, 2018 at 8:45 PST

Мария подчеркнула, что никакими таблетками для похудения она не пользуется.