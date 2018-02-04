Певица Юлия Ковальчук заинтриговала именем своей дочки. Дочке звездной пары Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова чуть больше трех месяцев. Поклонникам любопытно, какое же имя выбрали артисты для дочери.

И они гадают: "Мне почему-то кажется,что ее зовут Диана)" Юлия пока не раскрыла секрет имени малышки. Она вообще крайне мало рассказывает о семейной жизни и особенно после появления на свет первенца.

Спор поклонников разгорелся в Инстаграм после того, как Ковальчук опубликовала фотографию дочки, но личико малышки не показала. Народ начал злиться. "Юля сама такими половинчатыми фото , вызывает агрессию и негативные комментарии. Не хочешь показывать, не показывай вообще", "Одни понты, великие люди?", "Что о себе возомнили? Даже члены королевской семьи такой ерундой не занимаются никогда", - пишут в комментариях к снимку.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk)Янв 30, 2018 at 2:08 PST

Ковальчук деликатно поставила комментаторов на место. "Вы немного утомили с вопросом об имени. Это наше личное дело говорить или нет! Предлагаю закрыть эту тему", — ответила она.

В этом году пополнение произошло в семействе Маликовых. Елена и Дмитрий выбирают имя сыну. Супруга Дмитрия говорит, что муж много лет мечтал о сыне. Несколько дней назад 47-летний музыкант стан отцом во второй раз.