Дочь Юдашкина Галина улетела за границу перед родами

Дочь модельера Валентина Юдашкина Галина улетела за границу перед родами. Своего первого ребенка сына Анатолия Галина родила в США. Вместе со своим мужем Петром Максаковым они решили не откладывать рождение второго ребенка. Пара полагает, пусть дети растут вместе.

"Что касается беременности, так мы сразу хотели второго ребенка, чтобы разница между ними была не существенная и им было весело друг с другом", - написала в Инстаграм Галина Юдашкина.

Публикация от ????Gala Maxakov Yudashkina???? (@gyudashkina)Янв 25, 2018 at 8:14 PST

Толе Максакову два года исполнится в апреле. Возможно, к этому времени у него появится младший брат или сестра.

О второй беременности Галина Юдашкина рассказала только на пятимесячном сроке. По ее словам, в начале беременности у нее был не только сильный токсикоз, но и более серьезные проблемы со здоровьем.

В Штаты Юдашкина улетела с сыном. Малыш достаточно легко перенес многочасовой перелет. И поиграл, и поспал. Теперь они гуляют под солнцем, вероятно, в Майами.

Публикация от ????Gala Maxakov Yudashkina???? (@gyudashkina)Фев 2, 2018 at 11:51 PST

Родные Галины прилетят к ней немного позже. Как и во время первых родов, Галину будут поддерживать ее мама Марина Юдашкина и муж.

"Две беременности и такие разные и по настроению и по ощущениям", - рассказала Галина.