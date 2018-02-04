У телеведущего Андрея Малахова масса поклонников. Еще когда о работал на Первом канале многие телезрители неоднократно признавались ведущему популярных программ, что в некоторых проблемах у них "вся надежда только на Андрея".

А уж когда Малахов объявил о рождении первенца. Люди не только от души поздравляли телеведущего, но и помогали ему с женой Натальей Шкулевой выбрать имя сыну. Несомненно, теперь все его поклонники ждут фотографий малыша. Мальчика, кстати, назвали Александром.

Малахов выложил в Инстаграм видеозапись с младенцем на руках. Если не вглядываться внимательно, можно куклу, которую качал телеведущий, принять за младенца. Подписчики испытали разочарование. Андрей Малахов ввел в заблуждение поклонников.

Публикация от @malakhov007Фев 1, 2018 at 10:52 PST

"Так надеялась, что покажут сына Андрея. Уж очень любопытно на него посмотреть", "А почему кукла, а не настоящий ребёнок?", "Не пойму, зачем куклу показали? Когда уже Андрей хоть одно фото маленького Сашеньки покажет? А, может, и нет никакого сына?" - пишут телезрители.

Перед рождении первенца в семье Малахова появились слухи, что он уйдёт в декретный отпуск. Но так не случилось. Супруга Малахова прекрасно справляется "с работой мамой". И помогает бабушка - тёща Андрея. Но менять памперсы Малахов умеет. Признаётся, встаёт к Саше по ночам.