Сати Казанова призналась, что ее предал близкий человек

Известная российская артистка, бывшая солистка группы "Фабрика" Сати Казанова сделала неожиданное признание. Звезда рассказала, что совсем недавно пережила предательство очень близкого человека.

Оказалось, что Казановой пришлось перестать общаться с другом, который заразился "звездной болезнью", хотя долгие годы они шли к успеху рука об руку.

Как уточняет "7 Дней", певице было грустно до слез, когда она осознала, что с ней больше не считаются. Сати отметила, что в ее глазах этот человек потерял всякое достоинство. Артистка отметила, что много лет назад и сама "словила звезду", но потом пришла в себя.

Казанова не стала уточнять, кто именно ее предал.