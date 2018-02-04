Сати Казанова призналась, что ее предал близкий человек
4 февраля 2018, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская артистка, бывшая солистка группы "Фабрика" Сати Казанова сделала неожиданное признание. Звезда рассказала, что совсем недавно пережила предательство очень близкого человека.
Оказалось, что Казановой пришлось перестать общаться с другом, который заразился "звездной болезнью", хотя долгие годы они шли к успеху рука об руку.
Как уточняет "7 Дней", певице было грустно до слез, когда она осознала, что с ней больше не считаются. Сати отметила, что в ее глазах этот человек потерял всякое достоинство. Артистка отметила, что много лет назад и сама "словила звезду", но потом пришла в себя.
Казанова не стала уточнять, кто именно ее предал.