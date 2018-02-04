Филипп Киркоров путешествуя с детьми по Америке, остановился в резиденции легендарного исполнителя Валерия Леонтьева. На общем фото многие пользователи соцсети приняли хозяина дома за «женщину в возрасте».

Светлая туника и бандана на голове Валерия Леонтьева впечатлили подписчиков, они решили, что рядом с Киркоровым стоит женщина: одни увидели на фото Лайму Вайкуле, другим показалась бизнесвумен Лариса Копенкина, известная по роману с Прохором Шаляпиным. «Что с лицом Леонтьева? На вид будто пчелы искусали», «Это что, Леонтьев? Я думала это дама в возрасте», - написали фолловеры в комментариях.

Напомним, Филипп Киркоров в поездке по Америке успевает многое - и отдохнуть, и встретиться с друзьями, и посетить местные достопримечательности, и удивить подписчиков своего микроблога. Например, король эстрады снял ролик на «Аллее славы», где он якобы нашел звезду Аллы Пугачевой. Примадонна оценила шутку, а осведомленные поклонники объяснили, что на аллее есть пустая звезда, где каждый может временно написать свое имя.