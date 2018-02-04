48 млн рублей за полгода Ольга Бузова заработала только на рекламе в Instagram

За вторую половину прошлого года Ольге Бузовой удалось получить от рекламы в соцсети Instagram около 48 миллионов рублей. Поклонники звезд всегда интересовалась, сколько же зарабатывают знаменитости. Точную сумму, конечно, не выяснить, но вот доходы от интернет-рекламы подсчитать вполне возможно.

В случае с Ольгой Бузовой, внимательные поклонники посчитали количество рекламных публикаций и выяснили настоящую сумму дохода. Минувшим летом звезда скандальной телестройки увеличила свои расценки на рекламу в два раза: с 200 до 400 тысяч рублей за один пост. В итоге получилась довольно внушительная сумма – 48 миллионов рублей за последние полгода.

Кстати, Ольга вошла в ТОП-5 по доходам среди видеоблогеров и представителей шоубизнеса. Помимо нее лидерами стали Ксения Бородина, а также такие знаменитые блогеры, как Амиран Сардаров и Николай Соболев.

Как считают поклонники, возможно что именно рекламные посты в социальных сетях позволили девушке отпраздновать свой день рождения на широкую ногу в Таиланде. Только аренда виллы в сутки обошлась теледиве в 100 тысяч рублей.