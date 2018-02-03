Самого юного участника «Битвы экстрасенсов» преследует маньяк

В правоохранительные органы обратился самый юный участник шоу экстрасенсов с жалобами на угрозы и преследования неадекватного фаната. 21-летний Дмитрий из Геленджика грозится утопить Никиту Турчина в Москва-реке.

А началось все с безобидных признаний в любви магу в социальных сетях, а закончилось угрозами и самому молодому человеку, и всей его семье. Юноша шокирован всем происходящим и не знает, как все это отразится на его карьере.

«Это просто ужас! – возмущается Никита. – Сначала думал, что это обычный сумасшедший фанат – у Бузовой таких полно, а оказалось, что он болен. Из-за этого Дмитрия началась настоящая травля меня в Интернете. Он везде пишет, что любит меня, ставя под сомнение репутацию и ориентацию. У меня есть девушка, с которой встречаюсь. Так он и ей стал угрожать, потом перекинулся на родителей. Когда понял, что взаимности не дождется, заявил, что убьет, и меня найдут где-нибудь в Москва-реке. Настоящий маньяк».

Сам Никита не отрицает, что участие в проекте прославило его на всю страну, но он все же не намерен мириться с чрезмерной назойливостью и откровенными угрозами фанатов. Именно поэтому молодой человек и решил написать заявление в прокуратуру с просьбой принять меры, пишет «СтарХит».