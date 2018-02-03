Максим Галкин опубликовал видео с танцующей Аллой Пугачевой

На дне рождения у близких друзей семьи Алла Пугачева исполнила грациозный танец под песню «Кафе танцующих огней». Максим Галкин заснял это на видео и опубликовал на своей странице в Instagram.

Поклонники восторгаются талантом Пугачевой, а также её песней: "Просто суппер, красотка наша любимая и вечно молодая!!! голос, пластика, красота, все в одном - просто достойна восхищения, обажаю Аллочку!!!", "Алле столько, на сколько она себя ощущает. Молодчина!", "Такая нежная песня, спасибо!"