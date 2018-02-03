Бойфренд балерины позвал ее замуж прямо на сцене

Видео, на котором солист оперного театра в Новосибирске делает предложение балерине сразу после спектакля, разлетелось по соцсетям и набрало тысячи просмотров. Никогда еще у «Ромео и Джульетты» не было столь радостного финала.

Двадцатитрехлетняя Ксения познакомилась со своим ровесников Николаем почти четыре года назад в стенах оперного театра, где на днях и произошло знаменательное событие. Молодого человека поразила скромность начинающей балерины. Теперь жених и невеста часто выступают на одной сцене, в постановке «Спартак» им достались роли влюбленных.

В тот день для Ксении был дебют в спектакле «Ромео и Джульетта», она переживала и долго готовилась. Николая не смутил печальный сюжет и он решил, что это идеальный момент для сюрприза. Лучший друг парня стоял за кулисами и подал кольцо в нужную секунду. Молодой человек встал на одно колено прямо на сцене. Ксения кивнула в знак согласия. Руководство театра на ребят не разозлилось. Все только рады видеть счастливых артистов.