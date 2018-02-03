Серов готов признать внебрачную дочь из США, но лишь после генетического теста

Александр Серов в телеэфире рассказал, что готов признать свою взрослую дочь, проживающую в США, только после генетической экспертизы. Он подтвердил, что будучи известным певцом, всегда имел множество поклонниц, каждая из которых мечтала стать его женой.

«Мать девочки Валя была моей поклонницей. Она просто с ума от меня сходила, и поэтому днями и ночами ошивалась где-то неподалеку. Однажды на какой-то вечеринке мы оказались вместе, много выпили. В итоге, Валя разделась, и мы оказались в постели. В следующий раз мы увиделись лишь спустя несколько лет, она показала фотографии ребенка, но ничего от меня не стала требовать», - откровенно признался артист.

Взрослую дочь музыканта зовут Алиса, она живет в США и недавно вышла замуж. Девушка очень похожа на своего звездного отца. «Если она захочет просто посидеть в кафе, обсудить свои дела, то я, конечно, готов. Но ходить по шоу или лететь к ней в США - нет», - категорично заявил певец.

При этом Серов не собирается помогать девушке финансово или давать ей свою фамилию до того момента, пока не будет сделан генетический тест.

Официально певец был женат только однажды и имеет взрослую дочь Мишель, которую артист невероятно любит и ни в чем не может ей отказать. Однако в СМИ то и дело появляются новости о его внебрачных детях.