Садальский сомневается, что Борис Корчевников мог кого-то избить

Скандально известный актёр Станислав Садальский назвал телеканал "Спас" "тухлым", а Бориса Корчевникова, обвинённого в избиении подчиненного, лицемером. Он с недоверием отнесся к этой истории. Садальский раскрыл правду о крупном "выигрыше" Пугачевой

Садальский предположил, что громкая история — всего лишь пиаракция канала "Спас", у которого невысокие рейтинги. "Кто поверит, что субтильный Корчевников "ИЗБИЛ"(???) своего подчиненного?))))) Опять реклама тухлого канала !?)", – предположил Садальский. Стас также написал, что для него, как для православного человека, тяжело наблюдать за тем, что происходит с православной церковью.

Подписчики Садальского согласились, что новости о драке с участием Корчевникова выглядят как информационный вброс.

Ранее появилась шокирующая информация о конфликте с участием телеведущего, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова. Согласно некоторым данным, молодой мужчина избил подчиненного.