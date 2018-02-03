Новоиспеченная жена футболиста Дмитрия Тарасова поставила злопыхателей на место
3 февраля 2018, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]
Новоиспеченная супруга футболиста Дмитрия Тарасова поставила на место всех, кто пишет злобные комментарии под ее с мужем снимками. Поклонники подозревают, что Анастасия вышла замуж из-за беременности.
Буквально на днях в сети появилась фотография, на которой многие рассмотрели округлившийся живот модели. Подписчики раскритиковали молодую женщину за подобный подход к браку и отметили, что дети должны появляться в семье, а не новой ячейке общества следует возникать из-за ребенка.
Анастасия Тарасова не выдержала и ответила злопыхателям. По словам красотки, главное, чтобы ребенок рождался там, где его по-настоящему ждут, а все остальное значения не имеет, передает издание "7 Дней".