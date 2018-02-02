Галкин выложил видео, как его дети выбирают профессию

Максим Галкин не перестает удивлять своим трепетным отношением к детям-близнецам Гарри и Лизе.

Юморист со своей супругой Аллой Пугачевой задумались о будущем малышей. Повезло этим деткам.

Обычным детям уроки профориентации устраивают только в школе. А в звездном семействе дали попробовать 4-летним малышам потушить пожар, полечить зуб маме. Лиза и Гарри побывали в роли полицейских.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Фев 1, 2018 at 4:44 PST

Но девочка, скорее всего, пойдет по стопам мамы и старшей сестры Кристины Орбакайте. Максим выжил ролик. Лизочка танцует вальс под музыку Егения Дога. Еще и в фату малышка облачились. И правильно. Для девочки замужество тоже важно, не только карьера.

Вообще многие родители могут брать пример с Максима и Аллы. Примадонная лично в свободное время занимается с детками. Дочка и сын с мамой рисуют, читают сказки, разучивают стихи. Лиза уже прекрасно научилась плавать. А Максим, возвращаясь с гастролей, учит сына мастерить.