Актриса Анна Снаткина в США переживает смерть близкого человека - своего дяди, крёстного. Анна переживает вдвойне из-за того, что не сможет проститься с родственником и проводить его в последний путь.

Снаткина в Инстаграм опубликовала фото дяди, который ещё бил её крёстным отцом и написала пост: "Я прощаюсь с тобой..., мой любимый, мой родной, самый добрый , самый скромный , самый лучший дядя, мой дядя Саша, мой любимый крёстный. Прости, даже не могу с тобой попрощаться, потому что нахожусь очень далеко....". "Прости, что не уберегли, прости, что не спасли....., прости, прости, прости... я не могу писать, потому что задыхаюсь от слез.... Не верю!!! Не хочу!!! Не могу поверить!!!!" - грустит Анна.

Актриса попросила всех своих родных и близких, кто сейчас находится в России, поддержать её родителей, сестёр и "прекрасную тетю Надю". "Очень соболезную !!! Очень не просто терять дорогих сердцу людей!!!!!", - пишут в комментариях к посту.

Судя по фотографиям, опубликованным Анной Снаткиной, сейчас она находится в США. Учится. По этой причине она не смогла проститься с любимым человеком.

Публикация от Actress. Official page (@snatkina_anna)Фев 1, 2018 at 4:44 PST

"Ты всегда будешь в моем сердце таким же мудрым и тихим, как этот океан и таким же тёплым и светлым, как это солнце..."