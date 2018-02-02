Анна Курникова восхитила танцем с собаками на яхте

Анна Курникова, ставшая недавно мамой близнецов Люси и Николаса, удивила своих поклонников танцем с собаками на яхте. Теннисистка танцует и играет с овчаркой. Видео набрало более миллиона просмотров.

Публикация от ???? Anna ????Аня (@annakournikova)Янв 21, 2018 at 2:32 PST

"Вы такая милая, посмотрела это видео и настроение поднялось", "ага у меня тоже)", - пишут поклонники в комментариях к видеоролику. Поклонники заметили, что у Анны счастливые глаза, когда она обнимает собаку: "Сколько у Вас в глазах счастья!! Я тоже обожаю собак!!!"

Публикация от ???? Anna ????Аня (@annakournikova)Янв 21, 2018 at 1:31 PST

Недавно СМИ облетела новость о появлении у Анны Курниковой и ее избранника Энрике Иглесиаса детей. Новость была неожиданной, так как беременную Курникову никто не видел. Новоиспеченные родители выложили в Инстаграм фотографии с близнецами. Но никаких подробностей звезда спорта и звезда шоу-бизнеса не разглашают.

Ближайшие родственники певца Энрике Иглесиаса рассказали немного о детях. Дочка Анны Люси похода на блондинку маму. А сын Николас - копия отца. Мама певца — Изабель Прейслер говорит, что лучших малышей нет на свете. Она уверяет: "Сын чрезвычайно счастлив". Брат певца Хулио назвал Энрике потрясающим отцом.