Диана Шурыгина решила восстановить девственность

Скандально известная Диана Шурыгина объявила, что хочет восстановить девственность с помощью пластической операции. Об этом она заявила на программе Андрея Малахова «Прямой эфир».

В эфире были показаны кадры визита Шурыгиной к пластическому хирургу. С ним Диана обсудила подробности гименопластики - операции по восстановлению девственной плевы. Особенно Шурыгину интересовало, почувствует ли что-то «молодой человек» во время секса после операции.

Получив ответы на интересующие её вопросы и выяснив цену процедуры, Диана Шурыгина отметила, что, скорее всего, она реализует запланированное.

Телеведущий Андрей Малахов продолжает следить за скандалом вокруг изнасилования Дианы Шурыгиной. Он рассказал о новых фактах и свидетельствах этого дела. Андрей теперь на стороне Семёнова.