Адвокат Армена Джигарханяна рассказал о состоянии здоровья артиста

Адвокат актера и режиссера Армена Джигарханяна рассказал в четверг, 1 февраля, о состоянии пожилого мужчины. В настоящий момент артист находится в больнице, где проходит лечение от вирусного заболевания.

Юрист Евгений Парфенов сообщил сегодня, что Армен Борисович сейчас полностью здоров. Он добавил, что врачи провели все необходимые профилактические мероприятия, вследствие чего актер может быть выписан из медицинского учреждения уже к концу текущей недели, передает РИА "Новости".

Адвокат Джигарханяна подчеркнул, что артист попал в больницу не из-за инфаркта или инсульта, о чем ранее писали некоторые средства массовой информации.