Ольга Картункова возмущена своими снимками в Интернете

Актриса Ольга Картункова, известная участница КВН удивлена интимными кадрами, которые увидела в Интернете. По словам Картунковой, очень многие сайты используют ее фотографии, однако сильно изменяют пропорции тела. Ольга Картункова рассказала, как похудеть без вреда для карьеры ВИДЕО

Ольга утверждает, что ее фото в Сети обработаны с помощью графического редактора, поэтому снимки не соответствуют действительности. В Интернете можно встретить снимки сильно похудевшей Ольги в откровенной одежде — как оказалось, мошенники используют лицо знаменитости и с помощью фотошопа прикрепляют его к телу моделей, сообщает "Телепрограмма".

"Я, конечно, не против такой попы, но ребята, ну хотя бы научитесь фотошоп делать", - возмущается актриса.