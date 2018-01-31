Друг Армена Джигарханяна рассказал об экстренной госпитализации актера

Друг Армена Джигарханяна Владимир Быстряков рассказал об экстренной госпитализации актера. Быстряков опроверг слухи, что народному артисту стало плохо после просмотра программы на Первом канале с участием бывшей жены Армена Борисовича Виталины Цымбалюк-Романовской и его сына Степана.

По словам друга народного артиста, Джигарханяна доставили в московскую клинику с подозрением на пневмонию еще до выхода телепрограммы, - сообщает телеканал "Звезда.

Владимир Быстров говорит, что Армену Борисовичу очень плохо, он с трудом разговаривает. Друг отметил, что никогда в таком состоянии не слышал Джигарханяна. "Все, что говорят про госпитализацию после просмотра передачи с его бывшей супругой Виталиной – бред", — заявил Быстряков.

Виталина впервые встретилась со Степаном Джигарханяном. Она уверяла сына актера, что переживается за Армена Борисовича, хочет с ним встречи. Цымбалюк-Романовская считает, что за Джигарханяном ухаживать должна она.