Это официально: суд расторгнул брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

В среду, 31 января, стало известно, что Кунцевский суд Москвы решил не отменять развод российского актера и режиссера Армена Джигарханяна и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской.

В пресс-службе суда сегодня отметили, что решение об официальном расторжении брака звездной пары подтверждено и уже вступило в силу, отмечает РИА "Новости".

Напомним, ранее жалобу на постановление суда подали адвокаты Виталины Цымбалюк-Романовской.

Скандал вокруг семьи Армена Джигарханяна разгорелся в прошлом году после того, как артист попал в больницу, а затем заявил, что его супруга воровка и причинила ему очень много боли.