Актриса Елена Захарова призналась, что вымолила свою вторую дочку

Известная российская актриса Елена Захарова рассказала, что буквально вымолила у бога свою вторую дочь. 42-летняя артистка стала счастливой матерью в конце минувшего года в одной из столичных клиник.

Захарова скрывает не только лицо и имя своей новорожденной малышки, но также и личность отца ребенка. Вероятно, Елена не хочет впускать в свою личную жизнь малознакомых людей после трагедии, которая случилась в 2011 году, когда ее 8-месячная дочка скончалась от инфекции.