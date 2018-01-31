Алла Пугачева намерена вернуться на сцену

В СМИ появилась информация о скором возвращении Аллы Пугачевой на сцену. Слухи о намерении примадонны вновь спеть для поклонников к настоящему моменту подтвердила директор знаменитости Елена Чупракова.

Отмечается, что Пугачева вновь выйдет на эстраду в марте текущего года в честь юбилея поэта Ильи Резника. Праздник состоится в Кремлевском дворце, передает teleprogramma.pro.

Отметим, что не так давно между певицей и поэтом произошел конфликт из-за того, что Резник потребовал за авторство ключевых хитов Пугачевой весьма крупную сумму. Впоследствии деятели искусства смогли поговорить и прийти к общему знаменателю.