Мария Кожевникова рассказала об аферистах использующих ее фото для рекламы

Популярная российская актриса Мария Кожевникова предупредила своих подписчиков, чтобы они «не велись» на обман. Она рассказала о том, что её фотографии до и после родов часто используют разнообразные мошенники для продвижения различных средств для похудения, которые якобы ей помогли стать стройнее.

«Все, кто пишут, что я употребляла какие-то препараты, все кто используют мои фотографии с целью продать и прорекламировать «чудо средство» - мошенники! Их цель с помощью вранья выкачать из Вас деньги. Я же категорически против этой химии и прошу Вас включать разум. Нет такой «таблетки», которая без вреда изменит Ваш вес», - пишет актриса в своем микроблоге.

Она даже выложила скриншоты такой незаконной рекламы. И написала, что сама никогда не участвовала и не собирается участвовать в компаниях, которые заставляют людей травить себя различной химией и обещают чудеса похудания.

«Есть спорт, питание и вода - вот они Ваши друзья и помощники, которые приведут Вас, правда не сразу, но надолго к результату и здоровью!!!», - посоветовала Мария своим фолловерам самый правильный способ борьбы с лишним весом.