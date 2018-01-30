Лариса Гузеева вышла не тропу воны против своих двойников в социальных сетях. Артистка возмущена тем, что от ее имени создаются аккаунты и публикуются ответы поклонникам. На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала видеоролик, в котором оно объясняет своим поклонникам, что не имеет никакого отношения к многочисленным фейковым страницам.

Один из таких аккаунтов имеет 365 тысяч фолловеров. И тот, кто его создал, общается с подписчиками, отвечает на вопросы, дает советы. «Она отвечает за меня, пишет какие-то глупости, несуразности. Мне просто стыдно», — заявила Гузеева.

Поклонники поддержали Ларису и дружно пожаловались на создателя фейковой страницы и аккаунт, вводивший пользователей в заблуждение, был заблокирован. Лариса Гузеева считает это своей победов в борьбе за справедливость в Сети.