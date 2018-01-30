Цымбалюк-Романовская впервые встретилась с сыном Армена Джигарханяна
30 января 2018, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]
Вечером во вторник, 30 января, Виталина Цымбалюк-Романовская впервые встретилась с сыном своего бывшего супруга Армена Джигарханяна. Пианистка познакомилась со Степаном в ходе программы "Пусть говорят".
Сын экс-супруги Джигарханяна Татьяны Власовой, которого актер и режиссер воспитал как своего, заявил, что в ситуации, которая длится уже не первый месяц, не может быть стороны, которая права абсолютно во всем. Степан подчеркнул, что Цымбалюк-Романовская пытается показать себя наилучшим образом и убедить всех в собственной точке зрения.