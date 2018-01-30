Свадьбу Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко пользователи Сети «окрестили» провалом года. Как водится, масла в огонь подлила и Ольга Бузова, прокомментировав несколько фото с праздничной церемонии. "Над ними ржет вся страна, и даже их гости, типо друзья, и артисты», - написала экс-жена футболиста.

Бывшая участница телестройки имела ввиду несколько выходок шоумена Павла Тележинского, который опубликовав фотографию молодоженов в сториз в Инстаграме и написал Ольге Бузовой: "Ты намного круче". Но на этом гость свадьбы не остановился. Он выложил в Сеть несколько роликов, в которых комично изображал новоиспеченного мужа: «Слушай, я не знаю, что я сегодня натворил, ну ты же знаешь. Я до сих пор люблю Олю. Я хочу снять кольцо»

Пользователи не могли оставить без внимания ни свадебные наряды новобрачных, ни обстановку торжества, ни отношения пары на празднике. "Свадьба колхоз, гости недовольнее, на украшение зала и на столы денег не хватило, невеста с прической а-Ля Сельпо, спящий Текилах, ведущий, который в своих сторисах засерает молодых, Лобода, назвавшая невесту именинницей..... не свадьба, а провал Года", – зло иронизировали пользователи.