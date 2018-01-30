Анна Курникова похвасталась фигурой после рождения близнецов

Российская теннисистка и любимая женщина певца Энрике Иглесиаса Анна Курникова продемонстрировала фигуру после рождения близнецов. Совсем недавно спортсменка подарила возлюбленному сына и дочь.

Анна регулярно посещает спортзал, чтобы вернуть былую форму. Поклонники 36-летней Курниковой заметили, что она и без упражнений выглядит потрясающе, однако предела совершенству нет, передает "7 Дней". Многие не могут поверить, что женщина, ставшая матерью двойни, всего через шесть недель является обладательницей столь плоского живота.

Некоторые, однако, убеждены, что такие "резкие" перемены во внешности теннисистки являются лишним доказательством того, что Анна и Энрике обратились к суррогатной матери, чтобы стать родителями.