Федор Бондарчук и его молодая возлюбленная признались, что обманули всех

Российский режиссер и актер Федор Бондарчук и его возлюбленная Паулина Андреева сделали неожиданное заявление. Артисты признались, что уже в течение долгого времени водят своих поклонников за нос.

Оказалось, что у Федора есть собственная тайная страничка в социальной сети с фотографиями, на которую подписаны только самые близкие друзья.

Режиссер и юная актриса, однако, довольно часто бывают он-лайн и рассматривают фото друзей и родственников. Паулина Андреева в свою очередь заметила, что давно переросла момент, когда ей интересно проводить много времени в приложениях и размышлять, какой снимок лучше опубликовать, передает "7 Дней".

Ранее поклонники не раз отмечали, что звездная пара, вероятно, всеми силами пытается скрыть от общественности подробности своих отношений.