Российская актриса Елена Подкаминская вышла замуж за своего избранника, бизнесмена Дениса Гущина.

Бракосочетание состоялось еще в конце прошлого года в одном из столичных загсов.

Стоит отметить, что в августе прошлого года Подкаминская родила от Гущина дочь. У актрисы уже был ребенок от первого брака – Полина, с которой отчим быстро наладил контакт, сообщает "Телепрограмма".

Актриса и ее избранник предпочитают скрывать личную жизнь от посторонних глаз, однако помощница знаменитости подтвердила СМИ информацию о ее свадьбе журналистам.

Для Подкаминской этот брак стал вторым – с предыдущим мужем, предпринимателем Александром Пляцевым она развелась два года назад из-за его ревности. От союза с ним у Елены родилась дочь Полина.