В истории с Шурыгиной появились новые подробности

Телеведущий Андрей Малахов продолжает следить за скандалом вокруг изнасилования Дианы Шурыгиной.

Он рассказал о новых фактах и свидетельствах этого дела. Андрей теперь на стороне Семёнова.

Андрей Малахов рассказал, как Шурыгина своей клеветой сломала жизнь Семенову.

Согласно сведениям, которые раздобыл Малахов, выпущенный по УДО Сергей Семенов на самом деле не свободен. Парень должен полтора года ходить с электронным браслетом, а так как он прописан в деревенском доме своей бабушки, передвигаться он может только в пределах местных окраин. Также 21-летний Сергей не может восстановиться в институте и устроиться на работу.

Также, отметил ведущий, инициатором петиции против освобождения Семенова оказалась внучка актера Олега Стриженова – Александра Холошина, которая собирает подписи, чтобы его вернули в тюрьму.

Екатерина Семенова, сестра Сергея, по словам Малахова, намерена обратиться в Европейский суд, чтобы аннулировать судимость молодого человека, а Шурыгину наказать за клевету.

Интерес к истории Шурыгиной и Семёнова был возобновлён после обнародования показаний подруги парня Анастасии Кулакевич. Девушка также была на той вечеринке и своими глазами видела, что секс между молодыми людьми был по взаимному согласию, причём инициатором была Шурыгина. Побои, по ее словам, Диане нанёс её отец, который приехал на вечеринку за девушкой, позднее их приписали Семёнову.