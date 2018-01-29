Близкая подруга Анны Семенович показала фото певицы 20-летней давности

Близкая подруга Анны Семенович фигуристка Анастасия Гребенкина показала фотографию с певицей 20-летней давности. "Типичный пейзаж 20-летней давности и наш 199... Новый Год с моей самой близкой (старой или древней, не поворачивается язык сказать) и самой любимой подругой. Хотела сделать этот пост на Старый Новый год))) но вот делаю сейчас!!! Ты меня всегда поздравляешь с днём рождения самая первая)))! и я тебя!", - подписала фото Гребенкина.

Публикация от АНАСТАСИЯ ГРЕБЁНКИНА (@anastasiagrebenkina)Янв 21, 2018 at 12:35 PST

Анна Семенович, как известно, серьезно занималась фигурным катанием. Родители привели Анечку на каток в трехлетнем возрасте. И она добилась звания мастер спорта России международного класса по фигурному катанию на коньках. Тренировали Семенович знаменитые тренеры: Елена Чайковская, Наталья Линичук. Наибольших успехов Анна добилась в паре с Романом Костомаровым. Пара Анна Семенович — Роман Костомаров под руководством Натальи Линичук становилась серебряными призёрами чемпионата России в 2000 году. Они буквально наступали на пятки паре Ирина Лобачёва — Илья Авербух.

Но из-за травмы колена большой спорт пришлось оставить.

Анна Семенович попала в шоу-бизнес. Несколько лет певица работала в популярной группе "Блестящие". Сейчас Анна не только поет, но и снимается в кино, ведет телепрограммы.

Рассматривая фото, опубликованное Гребенкиной, подписчики отмечают, что Анастасию узнают легко, а Анна Семенович изменилась за эти годы. 1 марта в этом году Семенович исполнится 38 лет.