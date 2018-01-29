Появились подробности появления на свет сына Дмитрия и Елены Маликовых

На днях всю страну потрясла новость о том, что в семье Маликовых родился сын. Согласно последним данным, долгожданного мальчика Дмитрию и Елене родила 24 января в Санкт-Петербурге суррогатная мать.

Уточняется, что сотрудники элитного медицинского центра в Северной столице помогли звездной паре держать столь важное событие в тайне. Как сообщает портал teleprogramma.pro, стоимость услуг, которыми воспользовались Маликовы, весьма высока – в общей сложности они могли заплатить до 2 миллионов рублей.

Накануне Дмитрий наконец сам прокомментировал новость о появлении наследника на свет. Артист подчеркнул, что он невероятно счастлив и поблагодарил поклонников за теплые слова и пожелания.