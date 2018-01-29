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Скандально известная Диана Шурыгина рассказала, по каким правилам живет

29 января 2018, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

Скандально известная Диана Шурыгина рассказала, по каким правилам живет
фото: globallookpress.com

Диана Шурыгина, которая "прославилась" на всю страну после вечеринки, где ее изнасиловали, рассказала по каким правилам строит свою жизнь. Молодая женщина прокомментировала сложившуюся вокруг нее ситуацию весьма резко.

Шурыгина пожелала своим недругам стать жертвами насилия

Шурыгина пожелала своим недругам стать жертвами насилия

По словам Дианы, многие считают, что жертвы насилия должны "забиться дома в угол в парандже" и страдать, однако это не по-людски. Она подчеркнула, что принципиально не желает всю свою жизнь потратить на страх и слезы, передает портал "Свободная пресса".

Шурыгина добавила, что ее ненавидит огромное количество людей, однако она улыбается и с радостью фотографируется со своими недоброжелателями. Она также призвала всех проживать каждый день как последний, но при этом не перебарщивать со спиртным.

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Власти разрешат добычу сланцевой нефти в России с 2019 года

Власти разрешат добычу сланцевой нефти в России с 2019 года

Минприроды разработало изменения в закон "О недрах", согласно которым в 2019 году российские нефтяники смогут начать отрабатывать новые способы добычи сланцевой нефти на отдельных полигонах страны.

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Воюющие в Донбассе части ВСУ получат новое мощное оружие

Воюющие в Донбассе части ВСУ получат новое мощное оружие

Новое мощное оружие должны получить в течение этого года подразделения Вооруженных сил Украины, задействованные в силовой операции на востоке страны. Речь идет о ракетных комплексах «Ольха».

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СМИ: Покупки россиян за рубежом начала отслеживать таможня

Таможня начала отслеживать покупки россиян, совершенные за границей. Сведения о дорогих покупках сотрудники таможни имеют возможность оперативно получать через систему Tax Free и от иностранных правоохранителей.

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Роспотребнадзор: в Турции зафиксированы переносчики вируса Зика

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Сотрудники Роспотребнадзора сделали неутешительное заявление о ситуации в Турции. Согласно последней информации, в прибрежных районах страны были зафиксированы комары-переносчики вируса Зика.

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К Земле приближается огненный объект, способный вызвать сильнейшие землетрясения

К Земле приближается огненный объект, способный вызвать сильнейшие землетрясения

В СМИ появилась информация о небесном теле, окутанном огнем, которое направляется к Земле. Специалисты из США не исключают, что данный объект может вызвать землетрясения в европейской части планеты.

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Ученые: полностью вымер еще один подвид животных

Ученые: полностью вымер еще один подвид животных

Американские специалисты сделали неутешительное заявление. Согласно последней информации, на нашей планете стало еще меньше подвидов животных, поскольку совсем недавно один из них полностью вымер.

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Тело новорожденного ребенка обнаружено в мусорном баке в Ростове-на-Дону

Тело новорожденного ребенка обнаружено в мусорном баке в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в одном из мусорных баков было обнаружено тело новорожденного ребенка. Эту информацию в понедельник, 29 января, предоставили в Следственном управлении СК РФ по Ростовской области.

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Ученые рассказали об угрожающем Земле «глобальном затемнении»

Ученые рассказали об угрожающем Земле «глобальном затемнении»

Человечеству следует опасаться не глобального потепления, а «глобального затемнения». Об этом заявили зарубежные ученые. Они предупредили, что последствия данного явления могут быть катастрофическими.

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Жителей и гостей Москвы просят пересесть на общественный транспорт

Жителей и гостей Москвы просят пересесть на общественный транспорт

В понедельник, 29 января, москвичам и гостям города рекомендуют пересесть на общественный транспорт. На дорогах в связи с неблагоприятными погодными условиями возникли заторы и пробки до восьми баллов.

//Общество

Дворкович сообщил о готовом соглашении по авиабезопасности между РФ и Египтом

Дворкович сообщил о готовом соглашении по авиабезопасности между РФ и Египтом

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил о том, что соглашение по авиабезопасности между Россией и Египтом подготовлено и направлено на подписание египетским властям. По мнению Дворковича, Каир готов подписать документ.

//Общество

На Урале добыли гигантский и очень дорогой изумруд

На Урале добыли гигантский и очень дорогой изумруд

На Малышевском руднике, расположенном на Урале, был найден уникальный кристалл. Согласно последней информации специалистов, речь идет о гигантском изумруде, обнаруженном в очистном забое шахты.

//Шоу-бизнес

Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что ждет Джигарханяна каждый день

Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что ждет Джигарханяна каждый день

Виталина Цымбалюк-Романовская на днях сделала неожиданное признание. Женщина заявила, что до сих пор каждый день ждет, что ее бывший возлюбленный, актер и режиссер Армен Джигарханян вернется домой.

//Спорт

"Зенит" разгромил всех своих соперников на сборах в ОАЭ

"Зенит" разгромил всех своих соперников на сборах в ОАЭ

"Зенит" в рамках зимней подготовки в товарищеском матче с крупным счетом 4:1 обыграл "Гуанчжоу Эвергранд". В составе "сине-бело-голубых" отметились Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Антон Заболотный и Денис Терентьев.

//Расследования

Пострадавшая при нападении на школу в Перми учительница написала открытое письмо

Пострадавшая при нападении на школу в Перми учительница написала открытое письмо

В Перми учительница школы №127 Наталья Васильева, пострадавшая при нападении ученика, написала открытое письмо. Официальное обращение педагога к врачам и к журналистам опубликовал минздрав Пермского края.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Шоу-бизнес

Появились подробности появления на свет сына Дмитрия и Елены Маликовых

Появились подробности появления на свет сына Дмитрия и Елены Маликовых

На днях всю страну потрясла новость о том, что в семье Маликовых родился сын. Согласно последним данным, долгожданного мальчика Дмитрию и Елене родила 24 января в Санкт-Петербурге суррогатная мать.

//Общество

Умер пострадавший при пожаре в Красногорске ребенок

Умер пострадавший при пожаре в Красногорске ребенок

Ребенок, пострадавший в воскресенье, 28 января, при пожаре в многоэтажном доме в подмосковном Красногорске, умер в больнице. Появляются подробности о погибших и пострадавших в результате пожара.

//В мире

Диверсанты и снайперы ВСУ прибыли на границу ЛНР для проведения провокаций

Диверсанты и снайперы ВСУ прибыли на границу ЛНР для проведения провокаций

На границу Луганской народной республики прибыли диверсанты и снайперы Вооруженных сил Украины. Их задача – проведение диверсий и осуществление провокаций, заявили власти самопровозглашенного государства.

//Шоу-бизнес

Скандально известная Диана Шурыгина рассказала, по каким правилам живет

Скандально известная Диана Шурыгина рассказала, по каким правилам живет

Диана Шурыгина, которая "прославилась" на всю страну после вечеринки, где ее изнасиловали, рассказала по каким правилам живет. Молодая женщина резко прокомментировала сложившуюся вокруг нее ситуацию.

//В мире

Папа Римский рассказал о своих "украинских привычках"

Папа Римский рассказал о своих "украинских привычках"

На днях Папа Римский побывал в соборе святой Софии, расположенном в Риме, где помолился о мире на территории Украины. Понтифик также рассказал прихожанам о своих истинно "украинских" привычках.

//Общество

Россияне, вступившие в однополый брак, уже два дня не выходят из квартиры

Россияне, вступившие в однополый брак, уже два дня не выходят из квартиры

Вот уже в течение нескольких дней двое мужчин-граждан России, брак которых бил признан недействительным, не выходят из квартиры. Россияне категорически не желают разговаривать с сотрудниками полиции.

//В мире

Обмороженные бойцы украинской армии с передовой попали в реанимацию

Обмороженные бойцы украинской армии с передовой попали в реанимацию

В дислоцированной в Донбассе 80-й бригаде Вооруженных сил Украины зафиксированы несколько случаев обморожения. Соответствующую информацию обнародовали силовые структуры Луганской народной республики.

//Культура

Композитор Рэнди Ньюман стал обладателем "Грэмми" благодаря Путину

Композитор Рэнди Ньюман стал обладателем "Грэмми" благодаря Путину

Известный американский композитор Рэнди Ньюман стал обладателем премии "Грэмми" благодаря президенту России Владимиру Путину. Ранее он сделал аранжировку к композиции под названием "Путин".

//В мире

Трамп считает, что Мэй неправильно ведет переговоры по Brexit

Трамп считает, что Мэй неправильно ведет переговоры по Brexit

Американский лидер Дональд Трамп высказался о работе британского премьер-министра Терезы Мэй. По мнению президента США, женщина-политик неправильно ведет переговоры о выходе Великобритании из ЕС.

//Общество

Что нужно знать родителям, чтобы ребенок не попал в беду

Что нужно знать родителям, чтобы ребенок не попал в беду

Что нужно знать родителям, чтобы ребенок-подросток не попал в неприятную историю или в беду. Родители должны насторожиться, если услышат в разговоре подростков слово "вписка".

//Общество

Ученые назвали специю, способную предотвратить старческое слабоумие

Ученые назвали специю, способную предотвратить старческое слабоумие

Ученые выявили, что в составе куркумы есть вещество, способное защитить человека от развития старческого слабоумия. Американские исследователи обратили внимание на жителей Индии, которые потребляют разные специи.

//Общество

Видео обучения педиатра, как успокоить младенца за 5 секунд , стало хитом

Видео обучения педиатра, как успокоить младенца за 5 секунд , стало хитом

Американский педиатр Роберт Гамильтон, работающий с новорожденными детьми 30 лет, разработал методику для родителей, как быстро успокоить плачущего младенца. Видео набирает сотни тысяч просмотров.

//Общество

В полиции подвердили убийство мужчины около метро "Славянский бульвар"

В полиции подвердили убийство мужчины около метро "Славянский бульвар"

В полиции Москвы подвердили убийство мужчины около подземного перехода у станции метро "Славянский бульвар". Очевидцы ранее сообщили о конфликте между двумя мужчинами, и один из них выстрелил в оппонента.

//Общество

Ученые назвали фактор, сигнализирующий о развитии рака

Ученые назвали фактор, сигнализирующий о развитии рака

Исследователи из Копенгагенского университета предположили, что развитие злокачественных новообразований, рака, связано с присутствием в тканях толстой кишки фермента GalNAc-T6.

//Расследования

В Москве умер мужчина, в которого стреляли у метро "Славянский бульвар"

В Москве умер мужчина, в которого стреляли у метро "Славянский бульвар"

В Москве, по предварительным данным, сегодня скончался мужчина, в которого стреляли у станции метро "Славянский бульвар". Полиция проверяет информацию о стрельбе у станции метро "Славянский бульвар".

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Синоптики дали прогноз погоды в Москве на февраль

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на февраль

Синоптики дали прогноз погоды в Москве и столичном регионе на февраль. Завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что температура воздуха в феврале в столице и Подмосковье будет выше нормы.

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