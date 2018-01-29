Скандально известная Диана Шурыгина рассказала, по каким правилам живет

Диана Шурыгина, которая "прославилась" на всю страну после вечеринки, где ее изнасиловали, рассказала по каким правилам строит свою жизнь. Молодая женщина прокомментировала сложившуюся вокруг нее ситуацию весьма резко.

По словам Дианы, многие считают, что жертвы насилия должны "забиться дома в угол в парандже" и страдать, однако это не по-людски. Она подчеркнула, что принципиально не желает всю свою жизнь потратить на страх и слезы, передает портал "Свободная пресса".

Шурыгина добавила, что ее ненавидит огромное количество людей, однако она улыбается и с радостью фотографируется со своими недоброжелателями. Она также призвала всех проживать каждый день как последний, но при этом не перебарщивать со спиртным.