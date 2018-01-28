Илья Резник рассказал, как рос без матери

Поэт Илья Резник в свое время написал стихотворение о бабушке и дедушке. Композитор Раймонд Паулс сочинил музыку и получилась песня "Золотая свадьба". "Бабушка рядышком с дедушкой столько лет, столько лет вместе", - распевал дуэт малышей из ансамбля "Кукушечка" в советские годы.

Оказывается, Илью Резника вырастили бабушка и дедушка. Родители его погибшего на войне отца стали его приемными родителями. Иначе бы мальчик попал в детский дом.

Как и у многих ленинградцев, родившихся перед войной, да и других людей, появившихся на свет в СССР накануне 1941, детство у Резника было несладким. Илья с родными целый год провел в блокадном Ленинграде. Семью эвакуировали на Урал.

Отец погиб в 1944. После войны мать Ильи Резника вышла замуж. Во втором браке у нее родилась тройня: две дочки и сын - Вера, Марина и Вова. Но мужчина не принял маленького Илюшу. "Или он или наша семья", - сказал он маме Резника. Илью взяли дедушка и бабушка. Пожилые люди как могли, старались заменить ему родителей. Бабушка и дедушка были приемными родителями и для его отца. Дед зарабатывал пошивом обуви. Бабушка тоже что-то шила.

Один из одноклассников поэта, с которым он дружит с детства, рассказал супруге Ильи Ирине историю из детства поэта. Он шел из школы, а навстречу мама и няня катили две коляски с младшими детьми. Увидев сына, она перешла на другую сторону. Ирина Романова призналась, что рыдают все от этой истории.

Мать Илья Резник простил. Когда появилась возможность, стал ей помогать. Дружит и с сестрами.