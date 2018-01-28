//Новости

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Шоу-бизнес 13+

Илья Резник рассказал, как рос без матери

28 января 2018, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]

Илья Резник рассказал, как рос без матери
фото с сайта Википедия

Поэт Илья Резник в свое время написал стихотворение о бабушке и дедушке. Композитор Раймонд  Паулс сочинил музыку и получилась песня "Золотая свадьба". "Бабушка рядышком с дедушкой столько лет, столько лет вместе", - распевал дуэт малышей из ансамбля "Кукушечка" в советские годы.

Оказывается, Илью Резника вырастили бабушка и дедушка. Родители его погибшего на войне отца стали его приемными родителями. Иначе бы мальчик попал в детский дом.

Как и у многих ленинградцев, родившихся перед войной, да и других людей, появившихся на свет в СССР накануне 1941, детство у Резника было несладким. Илья с родными целый год провел в блокадном Ленинграде. Семью эвакуировали на Урал.

Отец погиб в 1944. После войны мать Ильи Резника вышла замуж. Во втором браке у нее родилась тройня: две дочки и сын - Вера, Марина и Вова. Но мужчина не принял маленького Илюшу. "Или он или наша семья", - сказал он маме Резника. Илью взяли дедушка и бабушка. Пожилые люди как могли, старались заменить ему родителей.  Бабушка и дедушка  были приемными родителями и для его отца. Дед зарабатывал пошивом обуви.  Бабушка тоже что-то шила.

Один из одноклассников поэта, с которым он дружит с детства, рассказал супруге Ильи Ирине историю из детства поэта. Он шел из школы, а навстречу мама и няня катили  две коляски с младшими детьми. Увидев сына, она перешла на другую сторону. Ирина Романова призналась, что рыдают все от этой истории.

Мать Илья Резник простил. Когда появилась возможность, стал ей помогать. Дружит и с сестрами.

 

 

 

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ИЧ

Может ли В.В.Путин править Россией ещё 140 лет?

Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

В Крыму ответили депутату Рады о возможности Украины сохранить полуостров

В Крыму ответили депутату Рады о возможности Украины сохранить полуостров

Заместитель председателя комитета Государственного совета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал слова депутата Верховной рады Сергея Куницына.

//Политика

Владимир Путин поздравил Милоша Земана с победой на выборах

Владимир Путин поздравил Милоша Земана с победой на выборах

Владимир Путин в поздравительной телеграмме действующему президенту Чехии Милошу Земану по случаю его переизбрания подтвердил готовность к продолжению совместной работы.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Главу Минэнерго США ждут на заводе "Ямал СПГ"

Главу Минэнерго США ждут на заводе "Ямал СПГ"

Глава Минэнерго США Рик Перри может посетить завод по сжижению природного газа "Ямал СПГ". Такой вероятности не исключил министр энергетики России Александр Новак. Он подтвердил, что визит обсуждался в личной беседе.

//Политика

Сколько украинцев готовы уехать в Россию на заработки

Сколько украинцев готовы уехать в Россию на заработки

Большинство украинцев не против того, чтобы уехать на заработки в Россию, несмотря на антироссийскую политику власти Украины. Об этом говорят результаты исследования Киевского международного института социологии.

//Новости ADWILE

//Экономика

СМИ: Второй танкер с российским СПГ готовится к отправке в США

СМИ: Второй танкер с российским СПГ готовится к отправке в США

Второй танкер с грузом сжиженного газа с завода «Ямал СПГ», отправился к берегам США. Несмотря на антироссийские санкции, топливо из России по законам рынка приходит на американский рынок.

//Политика

США улучшили характеристики своей крупнейшей неядерной бомбы

США улучшили характеристики своей крупнейшей неядерной бомбы

США улучшили свою крупнейшую неядерную бомбу - GBU-57 массой 13,6 тонн. Это уже четвертая модернизация боеприпаса, разработанного в 2007 году для поражения подземных укреплений Ирана и КНДР.

//Здоровье

Эксперты предупреждают: суперлуние 31 января вызовет недомогание

Эксперты предупреждают: суперлуние 31 января вызовет недомогание

31 января жители Земли смогут наблюдать в небе полнолуние. Эксперты рассказали, какую опасность таит в себе данное явление и как уберечь себя от мигрени и резких перепадов в давлении.

//Шоу-бизнес

Данила Козловский приютил грузинского бездомного щенка

Данила Козловский приютил грузинского бездомного щенка

Популярный актер Данила Козловский рассказал трогательную историю в своем Instagram. Он всегда мечтал о лабрадоре, но предновогодняя поездка в Грузию подарила другого четвероногого друга.

//Новости партнеров

//Общество

Что нужно знать родителям, чтобы ребенок не попал в беду

Что нужно знать родителям, чтобы ребенок не попал в беду

Что нужно знать родителям, чтобы ребенок-подросток не попал в неприятную историю или в беду. Родители должны насторожиться, если услышат в разговоре подростков слово "вписка".

//Общество

Ученые назвали специю, способную предотвратить старческое слабоумие

Ученые назвали специю, способную предотвратить старческое слабоумие

Ученые выявили, что в составе куркумы есть вещество, способное защитить человека от развития старческого слабоумия. Американские исследователи обратили внимание на жителей Индии, которые потребляют разные специи.

//Общество

Видео обучения педиатра, как успокоить младенца за 5 секунд , стало хитом

Видео обучения педиатра, как успокоить младенца за 5 секунд , стало хитом

Американский педиатр Роберт Гамильтон, работающий с новорожденными детьми 30 лет, разработал методику для родителей, как быстро успокоить плачущего младенца. Видео набирает сотни тысяч просмотров.

//Общество

В полиции подвердили убийство мужчины около метро "Славянский бульвар"

В полиции подвердили убийство мужчины около метро "Славянский бульвар"

В полиции Москвы подвердили убийство мужчины около подземного перехода у станции метро "Славянский бульвар". Очевидцы ранее сообщили о конфликте между двумя мужчинами, и один из них выстрелил в оппонента.

//Общество

Ученые назвали фактор, сигнализирующий о развитии рака

Ученые назвали фактор, сигнализирующий о развитии рака

Исследователи из Копенгагенского университета предположили, что развитие злокачественных новообразований, рака, связано с присутствием в тканях толстой кишки фермента GalNAc-T6.

//Расследования

В Москве умер мужчина, в которого стреляли у метро "Славянский бульвар"

В Москве умер мужчина, в которого стреляли у метро "Славянский бульвар"

В Москве, по предварительным данным, сегодня скончался мужчина, в которого стреляли у станции метро "Славянский бульвар". Полиция проверяет информацию о стрельбе у станции метро "Славянский бульвар".

//Общество

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на февраль

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на февраль

Синоптики дали прогноз погоды в Москве и столичном регионе на февраль. Завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что температура воздуха в феврале в столице и Подмосковье будет выше нормы.

//live

«Видимо, схема «майдана» устарела, и теперь нужно распыление силовых структур»

«Видимо, схема «майдана» устарела, и теперь нужно распыление силовых структур»

28 января на акцию под названием «Забастовка избирателей» по всей стране вышел буквально и стар, и млад! О самой недомассовой акции оппозиции размышляет полковник запаса Семен БАГДАСАРОВ...

//Общество

Российский лыжник скоропостижно умер на марафоне в США

Российский лыжник скоропостижно умер на марафоне в США

Российский лыжник Андрей Шамшурин скоропостижно умер на марафоне в Соединенных Штатах. Соревнования проходили 26 января в американском штате Миннесота. Россиянин бежал на дистанции 40 километров.

//В мире

На Украине депутат погиб во время охоты

На Украине депутат погиб во время охоты

На Украине в воскресенье, 28 января, депутат погиб во время охоты. Погиб депутат Лебединского райсовета Сумской области, замглавы районной администрации Иван Легкий. Ему было 60 лет.

//Общество

Появилось новое видео катания по тротуару неизвестных по ночной Москве

Появилось новое видео катания по тротуару неизвестных по ночной Москве

В сети появилось новое видео гонок мажоров но ночной Москве. Видеозапись, на которой автомобиль выезжает на тротуар одной из улиц мегаполиса, опубликовано на странице majorka_777 в Instagram.

//Экономика

Один из основателей корпорации Apple вовремя продал все биткоины

Один из основателей корпорации Apple вовремя продал все биткоины

Один из основателей корпорации Apple Стив Возняк продал все купленные прошлым летом биткоины. Возняк не назвал объем купленной и проданной криптовалюты. Он приобрел криптовалюту по цене около 700 долларов.

//Шоу-бизнес

Илья Резник рассказал, как рос без матери

Илья Резник рассказал, как рос без матери

Поэт Илья Резник в свое время написал стихотворение о бабушке и дедушке. Его воспитали бабушка и дедушка, приемные родители его отца, погибшего на фронте в 1944 году.

//В мире

В ДНР объяснили "затишье" в Донбассе прибытием комиссии ВСУ

В ДНР объяснили "затишье" в Донбассе прибытием комиссии ВСУ

Замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин сообщил что, относительное "затишье" вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе связано с прибытием комиссии ВСУ.

//Расследования

Девочка впала в кому после избиения сожителем матери

Девочка впала в кому после избиения сожителем матери

В Ярославской области двухлетняя девочка впала в кому после избиения сожителем матери. Малышка росла в неблагополучной семье в поселке Борисоглебский.

//В мире

Спецслужбы Лондона обвинили министра обороны в разглашении секретов из-за России

Спецслужбы Лондона обвинили министра обороны в разглашении секретов из-за России

Руководство британской спецслужбы Центр правительственной связи обвинило министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который назвал Россию угрозой для всей Европы, в разглашении секретных данных.

//Шоу-бизнес

Анну Ардову пристыдили за отдых в Шри-Ланке сразу после смерти бывшего мужа

Анну Ардову пристыдили за отдых в Шри-Ланке сразу после смерти бывшего мужа

Актриса Анна Ардова опубликовала в Инстаграм фотографии с отдыха в Шри-Ланке, звезда показала себя на пляже и на экскурсиях в джунгях, на фермах черепах и слонов. Некоторые подписчики бросились критиковать.

//Спорт

Тренер «Арсенала» Миодраг Божович уже придумал задачи для Артёма Дзюбы

Тренер «Арсенала» Миодраг Божович уже придумал задачи для Артёма Дзюбы

Тренер тульского футбольного клуба «Арсенал» Миодраг Божович уже придумал задачи для Артёма Дзюбы, который лишен места в основном составе питерского «Зенита». Дзюбу ждут в «Арсенале».

//Расследования

Глава СКР поручил проверить информацию об изнасиловании 13-летней девочки

Глава СКР поручил проверить информацию об изнасиловании 13-летней девочки

Руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить распространенную в СМИ информацию об изнасиловании в Москве 13-летней девочки. Заявление в следственные органы подала мать школьницы.

//Шоу-бизнес

Антон Табаков принял важное для себя решение

Антон Табаков принял важное для себя решение

Актер, работавший в ресторанном бизнесе, Антон Табаков принял важное решение. Табаков занимался ресторанным бизнесом в Москве. А его жена с двумя детьми живет уже семь лет во Франции.

//Спорт

Тренер российских конькобежцев Константин Полтавец не приглашен на ОИ-2018

Тренер российских конькобежцев Константин Полтавец не приглашен на ОИ-2018

Международный олимпийский комитет не намерен приглашать на Олимпийские игры-2018 в Южную Корею нескольких тренеров российских спортсменов. Кроме 22 тренеров в Южную Корею не пустили и шесть медработников.

//Расследования

В подмосковном Красногорске при пожаре в 22-этажном доме погибли 2 человека

В подмосковном Красногорске при пожаре в 22-этажном доме погибли 2 человека

Пожар в одной из квартир произошел в 22-этажном доме в городе Красногорске в ближайшем Подмосковье. В результате пожара погибли два человека. Три человека пострадали. Пострадавшие госпитализированы.

//Культура

Режиссер Мария Саакян умерла в возрасте 37 лет, у нее остались пятеро детей

Режиссер Мария Саакян умерла в возрасте 37 лет, у нее остались пятеро детей

Режиссер Мария Саакян умерла в возрасте 37 лет от онкологического заболевания. У нее остались пятеро детей. О смерти Марии Саакян, снимавшей авторское кино, сегодня утром сообщил кинокритик Андрей Плахов.

//Культура

В Петербурге сотни людей проводили в последний путь Людмилу Сенчину

В Петербурге сотни людей проводили в последний путь Людмилу Сенчину

В Петербурге сегодня сотни людей собрались в театре Музыкальной комедии проститься с народной артисткой, певицей Людмилой Сенчиной. Все плакали, даже мужчины.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

В Крыму ответили депутату Рады о возможности Украины сохранить полуостров

В Крыму ответили депутату Рады о возможности Украины сохранить полуостров

Заместитель председателя комитета Государственного совета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал слова депутата Верховной рады Сергея Куницына.

//Политика

Владимир Путин поздравил Милоша Земана с победой на выборах

Владимир Путин поздравил Милоша Земана с победой на выборах

Владимир Путин в поздравительной телеграмме действующему президенту Чехии Милошу Земану по случаю его переизбрания подтвердил готовность к продолжению совместной работы.

//Политика

Главу Минэнерго США ждут на заводе "Ямал СПГ"

Главу Минэнерго США ждут на заводе "Ямал СПГ"

Глава Минэнерго США Рик Перри может посетить завод по сжижению природного газа "Ямал СПГ". Такой вероятности не исключил министр энергетики России Александр Новак. Он подтвердил, что визит обсуждался в личной беседе.

//Политика

Сколько украинцев готовы уехать в Россию на заработки

Сколько украинцев готовы уехать в Россию на заработки

Большинство украинцев не против того, чтобы уехать на заработки в Россию, несмотря на антироссийскую политику власти Украины. Об этом говорят результаты исследования Киевского международного института социологии.

//Экономика

СМИ: Второй танкер с российским СПГ готовится к отправке в США

СМИ: Второй танкер с российским СПГ готовится к отправке в США

Второй танкер с грузом сжиженного газа с завода «Ямал СПГ», отправился к берегам США. Несмотря на антироссийские санкции, топливо из России по законам рынка приходит на американский рынок.

//Политика

США улучшили характеристики своей крупнейшей неядерной бомбы

США улучшили характеристики своей крупнейшей неядерной бомбы

США улучшили свою крупнейшую неядерную бомбу - GBU-57 массой 13,6 тонн. Это уже четвертая модернизация боеприпаса, разработанного в 2007 году для поражения подземных укреплений Ирана и КНДР.

//Здоровье

Эксперты предупреждают: суперлуние 31 января вызовет недомогание

Эксперты предупреждают: суперлуние 31 января вызовет недомогание

31 января жители Земли смогут наблюдать в небе полнолуние. Эксперты рассказали, какую опасность таит в себе данное явление и как уберечь себя от мигрени и резких перепадов в давлении.

//Шоу-бизнес

Данила Козловский приютил грузинского бездомного щенка

Данила Козловский приютил грузинского бездомного щенка

Популярный актер Данила Козловский рассказал трогательную историю в своем Instagram. Он всегда мечтал о лабрадоре, но предновогодняя поездка в Грузию подарила другого четвероногого друга.

//Общество

Что нужно знать родителям, чтобы ребенок не попал в беду

Что нужно знать родителям, чтобы ребенок не попал в беду

Что нужно знать родителям, чтобы ребенок-подросток не попал в неприятную историю или в беду. Родители должны насторожиться, если услышат в разговоре подростков слово "вписка".

//Общество

Ученые назвали специю, способную предотвратить старческое слабоумие

Ученые назвали специю, способную предотвратить старческое слабоумие

Ученые выявили, что в составе куркумы есть вещество, способное защитить человека от развития старческого слабоумия. Американские исследователи обратили внимание на жителей Индии, которые потребляют разные специи.

//Общество

Видео обучения педиатра, как успокоить младенца за 5 секунд , стало хитом

Видео обучения педиатра, как успокоить младенца за 5 секунд , стало хитом

Американский педиатр Роберт Гамильтон, работающий с новорожденными детьми 30 лет, разработал методику для родителей, как быстро успокоить плачущего младенца. Видео набирает сотни тысяч просмотров.

//Общество

В полиции подвердили убийство мужчины около метро "Славянский бульвар"

В полиции подвердили убийство мужчины около метро "Славянский бульвар"

В полиции Москвы подвердили убийство мужчины около подземного перехода у станции метро "Славянский бульвар". Очевидцы ранее сообщили о конфликте между двумя мужчинами, и один из них выстрелил в оппонента.

//Общество

Ученые назвали фактор, сигнализирующий о развитии рака

Ученые назвали фактор, сигнализирующий о развитии рака

Исследователи из Копенгагенского университета предположили, что развитие злокачественных новообразований, рака, связано с присутствием в тканях толстой кишки фермента GalNAc-T6.

//Расследования

В Москве умер мужчина, в которого стреляли у метро "Славянский бульвар"

В Москве умер мужчина, в которого стреляли у метро "Славянский бульвар"

В Москве, по предварительным данным, сегодня скончался мужчина, в которого стреляли у станции метро "Славянский бульвар". Полиция проверяет информацию о стрельбе у станции метро "Славянский бульвар".

//Общество

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на февраль

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на февраль

Синоптики дали прогноз погоды в Москве и столичном регионе на февраль. Завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что температура воздуха в феврале в столице и Подмосковье будет выше нормы.

//live

«Видимо, схема «майдана» устарела, и теперь нужно распыление силовых структур»

«Видимо, схема «майдана» устарела, и теперь нужно распыление силовых структур»

28 января на акцию под названием «Забастовка избирателей» по всей стране вышел буквально и стар, и млад! О самой недомассовой акции оппозиции размышляет полковник запаса Семен БАГДАСАРОВ...

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Российский лыжник скоропостижно умер на марафоне в США

Российский лыжник скоропостижно умер на марафоне в США

Российский лыжник Андрей Шамшурин скоропостижно умер на марафоне в Соединенных Штатах. Соревнования проходили 26 января в американском штате Миннесота. Россиянин бежал на дистанции 40 километров.

//В мире

На Украине депутат погиб во время охоты

На Украине депутат погиб во время охоты

На Украине в воскресенье, 28 января, депутат погиб во время охоты. Погиб депутат Лебединского райсовета Сумской области, замглавы районной администрации Иван Легкий. Ему было 60 лет.

//Общество

Появилось новое видео катания по тротуару неизвестных по ночной Москве

Появилось новое видео катания по тротуару неизвестных по ночной Москве

В сети появилось новое видео гонок мажоров но ночной Москве. Видеозапись, на которой автомобиль выезжает на тротуар одной из улиц мегаполиса, опубликовано на странице majorka_777 в Instagram.

//Экономика

Один из основателей корпорации Apple вовремя продал все биткоины

Один из основателей корпорации Apple вовремя продал все биткоины

Один из основателей корпорации Apple Стив Возняк продал все купленные прошлым летом биткоины. Возняк не назвал объем купленной и проданной криптовалюты. Он приобрел криптовалюту по цене около 700 долларов.

//Шоу-бизнес

Илья Резник рассказал, как рос без матери

Илья Резник рассказал, как рос без матери

Поэт Илья Резник в свое время написал стихотворение о бабушке и дедушке. Его воспитали бабушка и дедушка, приемные родители его отца, погибшего на фронте в 1944 году.

//В мире

В ДНР объяснили "затишье" в Донбассе прибытием комиссии ВСУ

В ДНР объяснили "затишье" в Донбассе прибытием комиссии ВСУ

Замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин сообщил что, относительное "затишье" вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе связано с прибытием комиссии ВСУ.

//Расследования

Девочка впала в кому после избиения сожителем матери

Девочка впала в кому после избиения сожителем матери

В Ярославской области двухлетняя девочка впала в кому после избиения сожителем матери. Малышка росла в неблагополучной семье в поселке Борисоглебский.

//В мире

Спецслужбы Лондона обвинили министра обороны в разглашении секретов из-за России

Спецслужбы Лондона обвинили министра обороны в разглашении секретов из-за России

Руководство британской спецслужбы Центр правительственной связи обвинило министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который назвал Россию угрозой для всей Европы, в разглашении секретных данных.

//Шоу-бизнес

Анну Ардову пристыдили за отдых в Шри-Ланке сразу после смерти бывшего мужа

Анну Ардову пристыдили за отдых в Шри-Ланке сразу после смерти бывшего мужа

Актриса Анна Ардова опубликовала в Инстаграм фотографии с отдыха в Шри-Ланке, звезда показала себя на пляже и на экскурсиях в джунгях, на фермах черепах и слонов. Некоторые подписчики бросились критиковать.

//Спорт

Тренер «Арсенала» Миодраг Божович уже придумал задачи для Артёма Дзюбы

Тренер «Арсенала» Миодраг Божович уже придумал задачи для Артёма Дзюбы

Тренер тульского футбольного клуба «Арсенал» Миодраг Божович уже придумал задачи для Артёма Дзюбы, который лишен места в основном составе питерского «Зенита». Дзюбу ждут в «Арсенале».

//Расследования

Глава СКР поручил проверить информацию об изнасиловании 13-летней девочки

Глава СКР поручил проверить информацию об изнасиловании 13-летней девочки

Руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить распространенную в СМИ информацию об изнасиловании в Москве 13-летней девочки. Заявление в следственные органы подала мать школьницы.

//Шоу-бизнес

Антон Табаков принял важное для себя решение

Антон Табаков принял важное для себя решение

Актер, работавший в ресторанном бизнесе, Антон Табаков принял важное решение. Табаков занимался ресторанным бизнесом в Москве. А его жена с двумя детьми живет уже семь лет во Франции.

//Спорт

Тренер российских конькобежцев Константин Полтавец не приглашен на ОИ-2018

Тренер российских конькобежцев Константин Полтавец не приглашен на ОИ-2018

Международный олимпийский комитет не намерен приглашать на Олимпийские игры-2018 в Южную Корею нескольких тренеров российских спортсменов. Кроме 22 тренеров в Южную Корею не пустили и шесть медработников.

//Расследования

В подмосковном Красногорске при пожаре в 22-этажном доме погибли 2 человека

В подмосковном Красногорске при пожаре в 22-этажном доме погибли 2 человека

Пожар в одной из квартир произошел в 22-этажном доме в городе Красногорске в ближайшем Подмосковье. В результате пожара погибли два человека. Три человека пострадали. Пострадавшие госпитализированы.

//Культура

Режиссер Мария Саакян умерла в возрасте 37 лет, у нее остались пятеро детей

Режиссер Мария Саакян умерла в возрасте 37 лет, у нее остались пятеро детей

Режиссер Мария Саакян умерла в возрасте 37 лет от онкологического заболевания. У нее остались пятеро детей. О смерти Марии Саакян, снимавшей авторское кино, сегодня утром сообщил кинокритик Андрей Плахов.

//Культура

В Петербурге сотни людей проводили в последний путь Людмилу Сенчину

В Петербурге сотни людей проводили в последний путь Людмилу Сенчину

В Петербурге сегодня сотни людей собрались в театре Музыкальной комедии проститься с народной артисткой, певицей Людмилой Сенчиной. Все плакали, даже мужчины.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры