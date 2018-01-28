Анну Ардову пристыдили за отдых в Шри-Ланке сразу после смерти бывшего мужа

Актриса Анна Ардова опубликовала в Инстаграм фотографии с отдыха в Шри-Ланке, звезда показала себя на пляже и на экскурсиях в джунглях, на фермах черепах и слонов. Но некоторые подписчики тут же бросились критиковать звезду.

Чуть менее месяца назад, перед Новым годом, 30 декабря, от рака скончался бывший супруг Анны Ардовой актер театра имени Маяковского Александр Шаврин. Известно, что Ардова развелась с Шавриным после 20 лет брака. По слухам, их общий сын Антон принял решение остаться жить вместе с отцом.

После того, как актриса опубликовала свои фото из отпуска, на нее налетели с критикой. "Вроде как, муж недавно умер, а она - на пляже", "Отдыхает, и совесть не покусывает", "Анна, как всегда, красивая. Только не знаю, смогла бы я так улыбаться после смерти мужа, пусть и бывшего", - осуждают актрису.

Но, как говорят, не суди, да не судим будешь.

Публикация от Анна Ардова (@ania_ardova)Янв 18, 2018 at 7:04 PST

Публикация от Анна Ардова (@ania_ardova)Янв 13, 2018 at 7:32 PST