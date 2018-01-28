Новая жена Дмитрия Тарасова опубликовала фото в свадебном платье‍

Известная российская фотомодель и вице-мисс России Анастасия Костенко, ставшая супругой футболиста Дмитрия Тарасова, показала фото в свадебном платье. Соответствующий пост модель разместила в микроблоге Instagram. "Пусть бывшая удавится", свадьба Тарасова назначена на день рождения Бузовой

Известно, что официальная регистрация брака Костенко и Тарасова состоялась 9 января. Однако пара торжественно ничего не отмечала, сообщив, что красивое мероприятие будет несколько позже.

Большинство подписчиков поддержало Анастасию. Поклонники отметили, что платье очень красивое, и оно очень идет к лицу Костенко. Ей желат удачи в совместной жизни с футболистом. Но есть и такие, которые не верят в прочный союз, так как Дмитрий Тарасов уже не первый раз женится.