Данила Козловский приютил грузинского бездомного щенка

Популярный актер Данила Козловский рассказал трогательную историю в своем Instagram. Он всегда мечтал о лабрадоре, но предновогодняя поездка в Грузию подарила другого четвероногого друга.

Данила Козловский умилил и растрогал своих многочисленных поклонников предновогодним чудом, случившимся с ним и Ольгой Зуевой в предгорьях Грузии. Актер заметил на обочине трассы продрогшего бездомного щенка и без колебаний "усыновил" его. Вначале они планировали отдать его "в хорошие руки".

Но Данила и Ольга так полюбили это милое создание, что решили оставить себе. Собака оказалась невероятно чуткой, преданной, нежной и доброй.

"Мораль истории такова: нет лучше животного, чем то, которого спасаешь от «нелюбви» и «никомуненужности»", - считает актер. Данила назвал своего маленького четвероногого друга Грузия, а неофициально зовет Груша.

"Спасибо большое за спасенную душу. Вы большой пример для всех нас!", "Какие же классные, ребята! Счастья вам", — хвалят поступок Козловского подписчики..







