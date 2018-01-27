Сын Пугачевой и Галкина предпочитает слушать рок

Максим Галкин разместил на своей странице в Instagram новое видео с детьми, показав, как они сходили в театр на детский мюзикл. Из ролика можно понять, какие музыкальные предпочтения у сына звёздных родителей. Максим Галкин рассказал о своем ночном обжорстве

По дороге в театр в машине Гарри слушал произведения группы Metallica, а затем "Беспечного ангела" в исполнении экс-солиста "Арии" Валерия Кипелова. Поклонники оценили отличный музыкальный вкус мальчика.

А Лиза на видеозаписи правильно сосчитала необходимое количество билетов и восхищалась зрительным залом театра Маяковского, называя его "настоящим дворцом".

"Боже мой, до чего ж они у вас хорошенькие, прям не могу????????Ангелочки", — как обычно, видео набрало большое количество восхищенных комментариев.

Ранее Максим Галкин признался, как решился публиковать в соцсетях фотографии и видеоролики их с Аллой Пугачевой детей Лизы и Гарри.