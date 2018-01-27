Фотографии Пугачевой 20-ти летней давности шокировали молодых пользователей

Фотография Примадонны 20 летней давности шокировала пользователей Сети. В своем микроблоге продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин опубликовал снимок 1995 года, на котором подписчики с трудом опознали Аллу Пугачеву.

И хотя рядом со звездой на фото еще молодые Пресняков и Кирковов, сама Алла Борисовна выглядит гораздо старше своих лет. Лишний вес, опухшее лицо со вторым подбородком, бесформенный красный балахон – все это никак не вяжется с сегодняшним образом попдивы. Пользователи уверены, что 20 с небольшим лет назад она была не только полнее, но выглядела старше, чем сейчас. «Жесть», «Пугачева сейчас лучше выглядит», - написали одни подписчики, а другие просто прониклись ощущением ностальгии.