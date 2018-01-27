Дмитрий Маликов опубликовал фото с двумя малышами на руках

В сетях обсуждают новость о пополнении в семье музыканта Дмитрия Маликова. Супруги Дмитрий и Елена Маликова стали родителями во второй раз. В одной из элитных петербургских клиник у них появился на свет сын.

Несколько лет назад артист признавался, что мечтает о сыне. До 24 января в их с Леной семье были только две дочери, старшая - дочь жены Маликова от первого брака. Оля уже сама мама.

Думаем, семейство Маликовых счастливо. Но сам отец новорожденного мальчика не комментирует своих чувств. Певец стал активным блогером. В Инстаграм на днях выложил фото с двумя малышами на руках. Не крошечными, лет-4-5. Это дочь Маликова Стефания и племянник Дмитрий. Сыну сестры артиста - певицы Инны Маликовой - Дмитрию недавно исполнилось 19 лет. Так знаменитый певец поздравил племянника.

Стефания Маликова тоже молчит о рождении братика. Стеша - студенка. Вероятно, у нее студенческие каникулы, она сейчас путешествует в Италии.

Как информирует teleprogramma, элитная клиника репродуктивной медицины в Санкт-Петербупге имеет безупречную репутацию. В этой клинике проходят программы ЭКО в том числе и суррогатные мамы, которые вынашивают детей для состоятельных семей.