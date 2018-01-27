Актриса театра и кино Паулина Андреева вышла в свет в просторном платье. В черном мини-платье свободного кроя и высоких сапожках 29-летняя актрисы показалась на премьере фильме "Селфи". 49-летняя Светлана Бондарчук показала себя в купальнике

Публикация от Sasha ☔ (@alpogiba)Янв 25, 2018 at 12:28 PST

Возлюбленный актрисы режиссер Фёдор Бондарчук прошёл с Паулиной по красной дорожке, крепко держа её за руку. В кинотеатре в день премьеры собрались исполнитель главной роди Константин Хабенский с Надеждой Михалковой, её младшая сестра Надежда, брат Артём Михалков, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Оксана Акиньшина, Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева, Илья Бачурин, Мария Шалаева, Владимир Хотиненко, Алиса Хазанова и Дмитрий Шохин, Ника Белоцерковская, Мария Фёдорова и Павел Деревянко, режиссёр фильма Николай Хомерики с супругой, Сергей Минаев с женой.

Фёдор Бондарчук впервые обратил внимание на Паулину Андрееву в театре, когда она в МХТ играла в спектакле "№ 13 D".

Бондарчук развёлся с женой Светланой после многолетнего брака. Они лично объявили о разводе и сообщили, что сохраняют хорошие отношения.

